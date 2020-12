La Juventus scende in campo contro la Fiorentina alle 20.45 per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Una gara importante, con una sorpresa: non ci sarà Rabiot. A poche ore dal calcio d'inizio è arrivata la sentenza su Juve-Napoli, che ha annullato la vittoria a tavolino e imposto di rigiocare la gara, con le squalifiche del caso da scontare. Rabiot dovrà maturare quindi la sua giornata di stop, ma quando? In un primo momento si pensava potesse essere quella con l'Udinese la gara giusta, ma la Juve non intende rischiare e perciò ha deciso di escludere Rabiot anche da questa gara, lasciandolo addirittura in tribuna.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Igor, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.