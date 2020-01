La Juventus scenderà in campo domenica, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, contro la Fiorentina. L'obiettivo è riprendersi, dopo la sconfitta contro il Napoli fatta registrare nell'ultimo turno di campionato. In attesa che arrivi il week-end, sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di ritorno della Serie A. A Torino, quindi, toccherà a Fabrizio Pasqua di Tivoli, coadiuvato da Lo Cicero e Tolfo come guardalinee, Maresca quarto uomo e Calvarese infine al VAR.



