Juve-Fiorentina non è una partita come le altre. Specialmente per i tifosi. La rivalità che da (quasi) sempre anima questa sfida la fa essere simile ad un derby anche se Firenze e Torino sono divise da 420 km. Un derby atipico, sentito da entrambe le tifoserie e che negli anni ha aumentato l'intensità della contrapposizione tra colori bianconeri e viola. Il primo capitolo del libro delle rivalità risale al 1928, l'umiliazione per 11-0 rifilata ai Gigliati. La storia continua con lo scudetto, tuttora reclamato dai Viola, vinto dalla Juve nel 1982, la finale dei veleni di Coppa Uefa, il trasferimento di Baggio e poi ancora le "mitraglie" di Pogba e Tevez nel 2013, nel match poi vinto dalla Fiorentina per 4-2. Come tutte le rivalità, anche quella tra Juve e Fiorentina è fatta di veleni, polemiche e sfottò: i tifosi bianconeri abituati a vincere, quelli viola per cui la partita di Torino vale una stagione. Vale tutto nello strano derby dei 420 km che anche per Maurizio Sarri avrà un sapore speciale.



DERBY - Il tecnico bianconero è nato a Napoli ma è cresciuto a pochi km da Firenze: squadra che una volta sognava pure di allenare. Poi le mire del tecnico toscano sono cresciute, Napoli gli ha dato una dimensione da vero top allenatore italiano ed europeo. Dopo gli azzurri, è volato a Londra, poi a Torino per dare alla Signora quel gioco che durante le vittorie di Allegri si era visto poco e niente. Non sarà facile perché oltre a vincere dovrà convincere con alcuni giocatori che non rispecchiano totalmente la sua idea di calcio. Oggi per lui sarà un derby doppio, perché gli amici di una volta, quello con cui è cresciuto, tifano quasi tutti viola. E poi, a casa, in Valdarno, c'è un altro derby che il comandante non si vorrà perdere: Montevarchi-Sangiovannese in Serie D. Una partita importante per il territorio in cui Sarri è cresciuto tanto che dopo il derby vinto a Torino a ottobre disse: "Per me il primo derby vero che ho vinto è stato Sangiovannese-Montevarchi". Ci penserà solo dopo la Fiorentina.