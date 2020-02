La Juventus incontra la Fiorentina, oggi alle 12.30, in una partita che ha sempre un sapore speciale. Quello della rivalità, certo, tra le due tifoserie, ma anche quello del mercato. Gennaio si è appena chiuso, ma i discorsi "d'affari" proseguono anche al di fuori dei periodi di trattativa. Come quelli per Federico Chiesa, corteggiato dalla Juve la scorsa estate, sul quale il nuovo presidente Rocco Commisso ha voluto puntare per rilanciare la Fiorentina in questa sua prima stagione da proprietario. E così, tutto è stato rimandato all'estate che verrà, anche se il patron americano della Viola sta cercando di aprire la strada ad un rinnovo per Chiesa: si parla di un contratto da 4 milioni annui.