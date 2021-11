Due vittorie in una settimana. La Juve non è bella ma vince contro la Fiorentina e si rilancia prima della sosta. Questo, oggi, basta. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Alti e bassi alla prima stagionale da titolare: perde una volta Saponara, poi prova con fatica a togliersi la ruggine.Piace assai nel duello a suon di muscoli con Vlahovic, marcato rigidamente per impedirgli anche una sponda a metà campo. Un solo errore non da lui: brutto il buco su cross di Callejon.Dal Corriere dello Sport:- Schierato dal 1’ per l’infortunio di Chiellini nel riscaldamento, fa l’esordio stagionale in A. Ha un po’ di ruggine addosso (ultima da titolare il 22 maggio con la maglia del Cagliari) e si vede in certi rinvii imprecisi. Se la cava con affanno.Duella con Vlahovic e lo limita molto bene. Di testa è pericoloso anche nell’area avversaria.Dalla Gazzetta dello Sport:Dentro per Chiellini un istante prima del via, si muove all'ombra di De Ligt, lascia che sia l'olandese a sportellare con Vlahovic. Dei due centrali è il libero.Al netto della ciccata sul cross di Callejon, vince il combattimento con Vlahovic. morde il serbo, gli impedisce di girarsi, spesso lo sovrasta.