QUESTI GLI EPISODI DA MOVIOLA

Latrionfa all'Allianz Stadium di Torino contro la. L'arbitro della gara è Fabbri della sezione di Ravenna. Nei precedenti della squadra allenata da Allegri 7 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Gli assistenti arbitrali scelti sono Meli e Peretti. Il quarto uomo sarà invece Camplone. Al Var ci sarà l’arbitro Mazzoleni coadiuvato dall’assistente al Var Muto. Una gara non semplice, piuttosto nervosa, che viene gestita bene. Annullato per fuorigioco millimetrico il gol a Dusan Vlahovic, annullato anche il gol del pareggio a Castrovilli dopo che Ranieri ha impedito a Locatelli di intervenire sull'azione. Graziato invece Giacomo Bonaventura che avrebbe dovuto rimediare la seconda ammonizione.89'- Annullato il gol alla Fiorentina del pareggio, dopo intervento dell'arbitro al Var, Ranieri ha impedito a Locatelli di intervenire sul pallone89'- Controllo in corso del var in occasione del pareggio di Castrovlli, possibile fuorigioco85'- Ammonito Bremer, era diffidato67'- Brutto intervento di Bonaventura ai danni di Adrien Rabiot, l'arbitro va al Var per rivedere l'azione, rischio cartellino rosso, graziato il centrocampista viola che doveva essere ammonito59'- Vlahovic scatta sul filo del fuorigioco, controllo del var, il numero 9 è in fuorigioco, annullato47'- Ammonito Bonaventura per fallo ai danni di Di MariaINTERVALLO34'- Colpo di testa di Adrien Rabiot su cross di Angel Di Maria, l'orologio dell'arbitro vibra: il pallone è in rete30'- Ammonito Duncan per fallo su De Sciglio19'- Ammonito Alex Sandro per un fallo ai danni di Nico Gonzales4'- Controllo del Var per un tocco di mano nell'area bianconera da parte di Kostic, tutto regolare per l'arbitro, il braccio destro era attaccato al corpo infatti, decisione giusta1'- Ammonizione di Rabiot per fallo su un giocatore della Fiorentina, intervento scomposto e duro1'- Calcio d'inizio del match