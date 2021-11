Partita che diventa complicata nel secondo tempo, ma sempre gestita bene dal giovane Simone Sozza, che sugli episodi si dimostra lucido e non commette errori.88' - Ammonito Rugani per intervento da dietro su Vlahovic80' - Annullato per fuorigioco il gol di Morata80' - Nastasic ammonito per un intervento durissimo su Chiesa, check del Var in corso: confermata l'ammonizione73' - Intervento fuori tempo di Milenkovic su Chiesa, l'arbitro estrae il secondo giallo e il cartellino rosso70' - Espulso Nicolini, vice allenatore di Italiano65' - Ammonito Milenkovic per intervento duro a centrocampo su McKennie46' - Check terminato non c'è rigore per la Fiorentina46' - Controllo del Var su un intervento nell'area bianconera, sospetta mano di Danilo46' - Ammonito Danilo per fallo tattico su Castrovilli nella trequarti bianconera25' - Primo giallo del match per Martinez Quarta, fallo da dietro su Morata- Inizia la partita