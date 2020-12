Vincere e convincere, per dare continuità al poker rifilato al Parma e per guadagnare punti per avvicinare la vetta della classifica. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni in merito a Juve-Napoli, la partita contro la Fiorentina avrà un peso ancora maggiore, un appuntamento da non sbagliare contro una rivale storica che sta vivendo un periodo complicato, appena sopra la zona retrocessione a cui manca la vittoria da ben cinque giornate. Il direttore di gara sarà La Penna, assistito da Giallatini e Vivenzi mentre il quarto uomo sarà Fabbri. Al Var Mazzoleni, mentre all’Avar Ranghetti.



Segui su IlBianconero.com gli episodi da moviola più rilevanti



21’ - Biraghi stende Chiesa in ripartenza, giallo per lui



15’ – ROSSO PER CUADRADO! Il colombiano entra in ritardo su Castrovilli, colpendolo con il piede a martello. La Penna inizialmente opta per il giallo, ma dopo il richiamo del Var estrae la massima punizione per Cuadrado



5’ – Cristiano Ronaldo scaraventa una punizione addosso alla barriera. Ambrabat devia con il braccio, il portoghese chiede il fallo ma per La Penna non c’è nulla