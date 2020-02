Juventus e Fiorentina si sfidano all'Allianz Stadium alle ore 12.30. ​Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi nati a partire dal 1997 rispetto alla Fiorentina in questa Serie A (quattro, al pari dell’Inter): Castrovilli, Chiesa, Milenkovic e Vlahovic per i viola. Il match sarà diretto dal signor ​Pasqua della sezione di Tivoli, coadiuvato da Lo Cicero e Tolfo. Il quarto uomo sarà Maresca, al VAR ci saranno Calvarese e Di Pardo (AVAR). Segui qui tutti gli episodi da moviola durante il corso della partita. Al termine dell'incontro analisi e approfondimenti anche sull'operato del direttore di gara.



GLI EPISODI

9' - Cutrone prova il recupero disperato su Pjanic: il contatto c'è, ma non sembra essere falloso.

1' - Parte il match