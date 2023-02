Due gol annullati per fuorigioco millimetrico, un rosso mancato e qualche esitazione di troppo. Non ha convinto fino in fondo l'operato di Michael, arbitro di, che si è trovato a dirigere una gara trascorsa sul sottile equilibrio di un discreto nervosismo, con entrambe le squadre alla ricerca dei tre punti. Il fischietto non è stato di certo impeccabile, mentre è andata meglio alcon Paolo, che ha preso la decisione giusta tutte e due le volte in cui è stato chiamato in causa.