La prossima settimana potrebbe essere quella in cui la Fiorentina definirà il futuro di: il contratto è in scadenza nel 2022, o rinnova o viene ceduto subito. Alla finestra c'è la Juventus che sta seguendo con interesse la situazione legata al difensore classe '97, il giocatore piace ma al momento non sono ancora stati fatti passi avanti. I viola però sanno che c'è il rischio concreto di perderlo, per questo secondo La Nazione stanno stringendo per il ritorno di Nastasic dallo Schalke. Un segnale in più per la Juve, che potrebbe fare un tentativo per Milenkovic.