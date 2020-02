La Juventus è arrivata all'Allianz Stadium per la sfida delle 12.30 della domenica. Bianconeri in campo con Douglas Costa, Ronaldo e Gonzalo Higuain dal primo minuto, Paulo Dybala parte della panchina. ​In caso di successo, la Juventus diventerà la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A (inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi). ​La Juventus, inoltre, in 30 partite in tutte le competizioni con Maurizio Sarri alla guida, solo una volta non ha trovato il gol, nel match d’andata di Serie A contro la Fiorentina.Queste le immagini della squadra che arriva allo stadio per la sfida contro i viola.