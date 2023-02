Ci ha scherzato su Massimilianoal termine della gara, sul gol di Dusanannullato dal fuorigioco semiautomatico. Il tecnico toscano ha rivelato:"Non si può annullare un gol per un capello, bisogna rasarli tutti…E l’altro per un gomito". Proprio così: per una questione di millimetri la rete del due a zero a Dusan Vlahovic è stata annullata. Discorso differente quello che riguarda l'annullamento della rete della Fiorentina allo scadere. Ai viola però manca un'espulsione ai danni di Giacomo, i tifosi insorgono. In gallery le reazioni.