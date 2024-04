Michaelha parlato ai microfoni di DAZN dopo– "C’è tantissimo rammarico, perché con una prestazione come quella del secondo tempo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Nel primo abbiamo sbagliato l’atteggiamento e potevamo fare meglio".– "Io non sono in competizione con loro, ho solo da imparare. Ascolto il mister, Faraoni e Dodò perché è importantissimo".– "Abbiamo promesso tantissime cose a Joe, ma lui non vorrebbe mai che ci adagiamo in campionato. Dobbiamo andare forte e tutte le competizioni sono importantissime (la Fiorentina, in corsa anche per la Conference League, potrebbe ritrovare la Juve in finale di Coppa Italia, ndr)".