Soprattutto per il popolo viola,è sempre molto di più di una semplice partita. E Vincenzo, da parte sua, sta facendo tutto il possibile per fare in modo di tornare da Torino con un risultato positivo, tanto più dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare di campionato. "Talvolta può bastare una scintilla, una reazione più di cuore che di gambe, uno scatto di orgoglio", ed è proprio su questo tasto che, secondo Tuttosport, sta battendo il tecnico con i suoi ragazzi, anche per allungare la sua personale striscia positiva nella 60^ uscita sulla panchina viola.