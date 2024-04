Secondo quanto riportato da FirenzeViola, lasi è allenata questa mattina presso il Viola Park in vista della sfida contro la Juventus, in programma domani sera all'Allianz Stadium per il 31° turno di Serie A. A differenza del tecnico della, Massimiliano, che ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia alle 14, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha deciso di non parlare con i giornalisti prima della partita di domani sera. Italiano ha già tenuto una conferenza stampa mercoledì sera dopo la vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia. La squadra è ora in partenza per Torino dopo la sessione di allenamento.