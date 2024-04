Le parole didopo la sconfitta contro la Juventus: "Troppo rispetto all’inizio per questa Juve, troppo timidi e poco bravi a gestire il palleggio. Abbiamo cercato di rimediare con Maxime (Lopez, ndr), ci siamo riusciti ma abbiamo pagato il primo tempo. Subendo gol qui poi si fa fatica. È l’ennesimo 1-0 ed usciamo con l’amaro in bocca. Mi porto via questo secondo tempo di grande personalità, Szczesny ha fatto un miracolo su Nico Gonzalez"."Quando la Juve ha voglia di mettere in difficoltà il primo palleggio degli avversari lo fa, perché ha fisicità, gamba. Nel secondo è mancata la stoccata vincente, la giocata che ci ha portato al pareggio. È mancata qualità negli ultimi 20 metri, ci abbiamo provato e siamo arrivati a pochissimo dal pareggio"."Hai usato il termine giusto, obbligato. Poche volte ho potuto ripetere o rimettere in campo la stessa formazione. Sono scelte alle volte obbligate e strategiche, ma la nostra identità non cambia cambiando due o più giocatori".