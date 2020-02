La partita in corso tra Juventus e Fiorentina è tra le più sentite, almeno dal punto di vista delle tifoserie, di tutto il campionato. Sfottò, ma anche insulti, sono all'ordine del giorno in occasioni come questa, specialmente quando ci sono anche ulteriori intrecci ad alimentare il fuoco dell'astio. Così, Maurizio Sarri, toscano anche se non di Firenze, è finito nell'occhio del ciclone della curva Viola durante il primo tempo del match. "Gobbo di m...a" è stato il coro più gettonato che la tifoseria della Fiorentina ha riservato al tecnico della Juventus, che ha anche insultato la madre dello stesso allenatore. Un clima acceso, così come si è acceso anche il clima in campo.