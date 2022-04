6









Sono 15 i precedenti tra Juventus e Fiorentina in Coppa Italia: i bianconeri hanno ottenuto cinque successi (inclusi gli ultimi due), contro i sei della Viola - completano quattro pareggi.



La Juventus, che ha vinto entrambe le gare stagionali contro la Fiorentina per 1-0, non ha mai ottenuto tre successi nella stessa stagione contro la squadra viola.



La Juventus ha passato il turno in tutte le ultime tre occasioni in cui ha affrontato la Fiorentina nella fase e eliminazione diretta in Coppa Italia - l'ultima eliminazione dei bianconeri da parte della Viola nella competizione risale alla semifinale in gara singola del 1960/61 (3-1 per i toscani).