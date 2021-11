Il sito ufficiale della Viola presenta così la sfida contro i bianconeri, con un focus sui singoli: "Tra le 16 squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, la Fiorentina è una delle due contro cui Pauloha partecipato a meno gol: solo tre, frutto di una rete e due assist in 11 sfide (tre anche contro la Roma, a cui però ha segnato tre reti).Álvaroha segnato un gol in due delle sue ultime tre gare di Serie A contro la Fiorentina, in entrambe le occasioni entrando a gara in corso.Prima di passare alla Juventus, Federicoaveva giocato 137 partite di Serie A con la maglia della Fiorentina, segnando i suoi primi 26 gol nella competizione.Federicoha giocato le sue prime tre stagioni di Serie A con la Fiorentina (14 gol in 72 presenze di campionato) - sette invece le reti in 115 gare di campionato da quando veste la maglia bianconera.Anche Juane Giorgiohanno un passato in Viola: 20 gol in 85 presenze di Serie A per il colombiano e tre reti in 37 presenze in campionato per il difensore classe '84".