L'ex centrocampista diAntonelloè intervenuto ai microfoni di Lady Radio parlando anche di Dusan, giovane attaccante entrato nel mirino della Vecchia Signora in ottica mercato. "Da tifoso bianconero lo vedrei benissimo alla Juventus" ha dichiarato l'ex giocatore. Come noto, il talento serbo classe 2000 ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club viola, in scadenza nel giugno 2023.