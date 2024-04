La rivalità dei tifosi della Fiorentina nei confronti della Juventus è storica e confermata anche dal cantautore Don Backy, noto tifoso, che alla Nazione ha parlato così della sfida: "Per quanto mi riguarda, il livello di insopportabilità è rimasto lo stesso. Anzi credo che si sia acuito, visto le cessioni di Chiesa e Vlahovic. Meno male però che sono soprattutto bidoni quelli che gli abbiamo rifilato. Dopo le fatiche in Coppa, avrei preferito affrontare la Juve in un altro momento. Incrocio le dita ma confesso che mi darebbe fastidio perdere con un gol dei due ex viola".