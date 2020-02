Difesa e contropiede. Dellain campo? No, dei tifosi bianconeri sui social. Dopo il 3-0 sullai sostenitori viola e quelli delle altre squadre (ovviamente con gli interisti in prima fila…) si sono scatenati commentando le decisioni arbitrali prese durante la partita, e condividendo lo sfogo di Commisso . Ai seguaci della Vecchia Signora è toccato dunque affiancare all'ovvia esultanza per la vittoria anche la replica a certe insinuazioni: ma i nerazzurri dov'erano, si chiedono in molti, quando lo stesso Commisso si lamentava dell’arbitro dopo Inter-Fiorentina? E siamo sicuri che la squadra di Conte non abbia usufruito di "regali" ben più consistenti?