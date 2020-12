Vincere contro la Fiorentina per guadagnare continuità, necessaria per arrivare agli scontri diretti con una bella scorpacciata di punti. Domani la Juve sfiderà la Fiorentina, con qualche cambio di formazioni rispetto all’undici ammirato contro il Parma. Stando a quanto riporta Sportmediaset, Cuadrado ritroverà una maglia da titolare dopo aver rifiatato al Tardini. Arthur e Dybala in dubbio, da verificare le loro condizioni, mentre sia Chiesa che Kulusevski dovrebbero essere confermati e affiancare il tandem d’attacco Ronaldo e Morata. Szczesny di nuovo in porta.