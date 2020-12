Andrea Pirlo ha diramato l'elenco dei 23 convocati per la partita di stasera tra Juventus e Fiorentina, ultima gara dell'anno solare 2020 (calcio d'inizio all'Allianz Stadium alle 20.45). Torna Dybala dopo la mancata convocazione di Parma, rientra nella lista pure Chiellini (che però, ricordiamolo, era stato chiamato pure con l'Atalanta ma poi non è andato neanche in panchina). Ancora fuori invece gli acciaccati Demiral e Arthur.



DIFENSORI

Chiellini

De Ligt

Bonucci

Alex Sandro

Danilo

Cuadrado

Frabotta

Dragusin



CENTROCAMPISTI

Kulusevski

Chiesa

Bernardeschi

McKennie

Ramsey

Bentancur

Rabiot

Portanova



ATTACCANTI

Ronaldo

Morata

Dybala

Da Graca