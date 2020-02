Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani alle 12.30 all'Allianz Stadium contro la Fiorentina. Si va verso il 4-3-1-2 con Ramsey dietro Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain si siederà in panchina pronto a subentrare nella ripresa. I bianconeri sono primi a +3 sull'Inter e cercano la vittoria sperando poi in un passo falso di Antonio Conte domani sera a Udine.



Ecco la lista completa dei convocati

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

41. Coccolo

77. Buffon