Juventus-Fiorentina non può essere una partita normale per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino ha segnato la sua prima rete in un match ufficiale proprio contro la squadra viola. Stagione 2016-17.Nella ripresa entra e timbra subito il cartellino. Con una zampata sul secondo palo. Lo Stadium esplode, lui allarga le braccia e corre urlando alla bandierina. Come ha scritto la Juve su Twitter "E' così che si è presentato in bianconero".