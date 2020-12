Qualcosa cambierà, questo è certo. Probabilmente, cambierà il minimo. Andrea Pirlo vuole sfruttare il buon momento della sua Juventus, è importante per la classifica e perché un finale con il sorriso cambia tutto. Drasticamente. Morata e Ronaldo in avanti, Dybala si accomoderà in panchina anche perché solo ieri si è allenato in gruppo. In difesa? Può riposare Alex Sandro: De Ligt, Bonucci e Danilo nella linea a tre e Cuadrado classico sull'esterno destro. A sinistra ci sarà Chiesa. E in mezzo? Il vero dubbio, come racconta Gazzetta, è proprio quello: Ramsey può riposare per fare spazio a Rabiot, con McKennie e Bentancur pronti a giocare.