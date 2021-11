Dusan Vlahovic è carichissimo. Non è entrato per primo sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium, ma ha avuto un atteggiamento molto "sul pezzo" per tutto il riscaldamento prepartita. Questo è quanto riporta Dazn, che aggiunge come il centravanti serbo sia stato accolto dal pubblico bianconero coi fischi di rito, come tutta la Fiorentina, ma alcuni ragazzi nel pubblico hanno inneggiato al suo nome. Insomma, i tifosi della Juventus già pregustano quello che prossimamente potrebbe diventare un ennesimo colpo di mercato dalla viola.

Stasera, ad ogni, modo, Vlahovic è un avversario e il numero 9 della Juve si chiama Alvaro Morata.