Manca sempre meno, conto alla rovescia per il calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Fiorentina in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium. Ad aspettare la Vecchia Signora presenti circa 300 tifosi con bandiere, molti i cori per supportare la squadra bianconera verso una gara importante. Di seguito le foto ed i video dallo Stadium.