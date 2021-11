La Juventus affronta all'Allianz Stadium la Fiorentina per la 12^ giornata di Serie A: una partita delicata per i bianconeri, che affrontano un'avversaria più avanti di loro in classifica e vogliono dar seguito alla bella performance in Champions con lo Zenit.

Queste le scelte di formazione ufficiali di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano:

JUVE (4-3-3) Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, A. Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Dybala, Morata.

In panchina: Pinsoglio, Israel, Lu. Pellegrini, Bonucci, Rugani, Arthur, Ramsey, Cuadrado, Bernardeschi, Bentancur, Kulusevski, Kaio Jorge. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

In panchina: Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Egharevba, Venuti, Benassi, Duncan, Sottil, Amrabat, Nastasic, Igor.