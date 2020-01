Fissata la conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista di Juve-Fiorentina. Come comunicato dal club bianconero, Sarri parlerà alla stampa domani, sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 13.30 dalla sala stampa dell'Allianz Stadium. Potrete seguire le parole di Sarri in diretta su Ilbianconero.com che seguirà le parole con il classico live testuale. La conferenza stampa video sarà trasmessa in diretta solo per gli abbonati di Juventus Tv.