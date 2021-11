Dopo Marinelli nella trasferta di Verona, sarà un altro debuttante ad arbitrare lanella prossima gara di campionato, quella contro laprevista sabato 6 novembre alle 18.00 all'Allianz Stadium. Si tratta di Simonedella Sezione AIA di Seregno, alla prima volta assoluta con i bianconeri ma con un precedente con i viola, risalente al settimo turno di questa stagione (1-2 allo Stadio Franchi contro il).Sozza ha esordito nel massimo torneo italiano il 26 gennaio 2020 in occasione di Parma-Udinese, match terminato con il successo degli emiliani per 2-0. Curiosamente nelle prime otto direzioni si era sempre imposta la squadra che giocava con il favore del campo, mentre nel 2021-2022 questo trend sembra essersi invertito: su quattro impegni sostenuti ecco un successo interno, un pareggio e due affermazioni per la squadra ospite. Altra singolarità, nei quattro match stagionali l'arbitro ha sanzionato tre calci di rigore, tutti a favore di chi giocava in trasferta (Lazio a Empoli, Napoli a Firenze, Genoa a La Spezia).