Domani sarà già ora di tornare in campo in campionato per la Juventus. La squadra di Pirlo affronterà la Fiorentina di Prandelli, squadra in crisi che, però, non dovrà essere sottovalutata. I viola, infatti, storicamente riescono a trovare stimoli particolari quando incontrano i bianconeri e le partite ravvicinate potrebbero fare il resto, nel mettere in difficoltà la Vecchia Signora. A fischiare l'inizio del match, alle 20.45, sarà il signor La Penna della sezione di Roma, coadiuvato da Giallatini e Vivenzi. Fabbri sarà il quarto uomo mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Ranchetti.