La Juventus sfida la Fiorentina domenica 2 febbraio alle ore 12.30 all'Allianz Stadium. Il Lunch match che i bianconeri sperano non resti loro indigesto dopo la brutta prestazione di Napoli culminata con la sconfitta dello stadio San Paolo. In settimana Sarri ha cercato di infondere ancor più i suoi dettami tattici ai calciatori bianconeri e soprattutto ha curato molto la fase difensiva. I 21 gol subiti in campionato in altrettante partite, infatti, preoccupano e non poco il tecnico bianconero che sa come gli scudetti si basino prima di tutto su chi prende meno gol.