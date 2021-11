SOLD OUT

avrà una cornice di pubblico degna di un grande match:infatti - come comunicato dalla società bianconera su Twitter -: "Juve-Fiorentina con la cornice di pubblico più bella! Tagliandi esauriti, con il 25% delle presenze che arriva dagli Official Fan Club! Forza Juve". La capienza degli stadi italiani è attualmente al 75%, sebbene i vertici sportivi spingano per ampliarla fino al 100%. Contro la Fiorentina, dunque, l'Allianz torna a far registrare il tutto esaurito: calcio d'inizio alle 18:00, una sfida che vale moltissimo per la squadra di Allegri, che avrà tutto il sostegno di un pubblico che già con lo Zenit si era mostrato caldo e vicino alla squadra nonostante il momento negativo.