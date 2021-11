Puntuale come un orologio svizzero, non aspettavamo altro.. Questa volta è toccato a, che si è espresso sul mani di: “Il rigore ci poteva stare” e sulla marcatura a: “E' stato picchiato dall'inizio alla fine.”. E non importa se tutte le moviole promuovono a pieni votie la sua squadra arbitrale,. A questo punto, sorprende il mancato intervento di Rocco, ma non ci stupiremmo di ascoltarlo a breve. D’altronde, solo due stagioni fa, dopo la vittoria della Juventus per 3 a 0 contro i Viola, ai microfoni dei giornalisti disse: “La Juve con 350 milioni di stipendi non hanno bisogno di aiuti da parte degli arbitri, sono disgustato da quello che ho visto oggi”. In quel caso, fu Pavela rispondere al presidente dei gigliati: “Non capisco queste polemiche credo che sia stata una bella partita e la Juve abbia vinto con merito. C'è un arbitro che decide, oggi è andato anche a vedere il VAR e dobbiamo tutti accettare le decisioni arbitrali, ma mi pare che ultimamente questo non accada”.