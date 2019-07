Le acque che separano Juventus e Fiorentina, in questo preciso momento, sono molto agitate. Non tanto perch​é l'Oceano Pacifico che separa i ritiri - americano e asiatico - delle due squadre sia notoriamente mare da surfisti,. Come riportato anche da Il Corriere dello Sport, l'ala viola vive sospeso tra la sua volontà , a tinte bianconere, e quella di Commisso che, ancora una volta, ha ribadito di non volersi piegare alle logiche di mercato della Juventus. In mezzo, la telefonata tra Barone e Paratici,, che ha visto il braccio destro del patron americano alzare la voce con il Direttore Sportivo della Juventus. "", ha detto Barone, aprendo una partita che, più che agli scacchi, rimanda alle vecchie battaglie comunali del capoluogo toscano. Senza però n​é guelfi n​é ghibellini.