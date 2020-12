Tocca a Juan, ancora. In una partita per lui decisamente 'del cuore'. Cuadrado torna titolare e affronterà la sua vecchia Fiorentina. E sarà un lavoro fondamentale, il suo, perché sugli esterni questa Juve ha dato modo e prova di poter far male. Come racconta Tuttosport, contro una Viola che baderà a chiudere gli spazi tenendo gli esterni decisamente bassi, il lavoro del colombiano diventa sostanzialmente necessario. Per allargare le maglie della difesa, ma anche per superare gli uomini in dribbling, così da creare superiorità numerica. Rapidità di esecuzione, poi di palleggio. Ecco perché Juan, sempre Juan. Fondamentale, a prescindere dai sentimenti.