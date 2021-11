. In Argentina ne sono convinti, sono queste due le "vere" pretendenti di Julian, giovane centravanti delsul quale nelle ultime settimane si sono accesi i riflettori di un po' tutte le big del calcio europeo, tanto più dopo la sua convocazione con la Nazionale di Messi e Dybala. Classe 2000, già autore di 15 gol in 16 partite in questa stagione, è in scadenza a dicembre 2022, un termine che la proprietà vorrebbe prolungare di almeno due anni mantenendo invariata la clausola rescissoria, compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, con l'obiettivo di posticipare il più possibile il suo addio. Addio che, tuttavia, si preannuncia fin da ora inevitabile, con ilpraticamente costretto a un sacrificio per sistemare la propria situazione finanziaria.Ecco, dunque, che si inizia a parlare di possibili destinazioni. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i rapporti tra i millonarios e la Fiorentina sono ottimi, come dimostra l'operazionechiusa nell'ultimo giorno di mercato dell'estate 2020. Da non sottovalutare, però, la Juventus, che potrebbe provare ad anticipare il colpo avendo (forse) capito che strappareai viola, in questo momento, è difficilissimo. Un vero e proprio intreccio, in cui potrebbe inserirsi come intermediario anche l'ex bianconero David, candidato alla vice presidenza del River Plate con la lista di AntonioSecondo TNT Sport, la dirigenza della Vecchia Signora ha già ricevuto relazioni molto dettagliate dall'emissario mandato fino in Argentina al seguito di Alvarez, ma anche la Fiorentina non ha voluto farsi trovare impreparata e ha già chiesto informazioni su di lui a, che lo ha visto muovere i primi passi mentre era DT della squadra rivale, il. Al giovane bomber, insomma, le referenze non mancano. Non resta che attendere l'avvio del mercato...