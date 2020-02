Un'esperienza che i due hanno condiviso e che portano ancora nel cuore. Tra Paulo Dybala e Beppe Iachini, la partita tra Juventus e Fiorentina è stata un'occasione per rincontrarsi, dopo l'anno passato insieme a Palermo, prima che la Juve lo acquistasse dai rosanero. La stima tra i due è stata sottolineata spesso nei giorni che hanno anticipato questa partita, così, non appena Sarri ha dato ordine a Dybala di scaldarsi, appena iniziato il secondo tempo, la Joya è passata in prossimità della panchina di Iachini. In quel frangente, c'è stato un lungo abbraccio tra i due, avversari sul campo, ma sicuramente meno fuori.