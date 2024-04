La, dopo la vittoria in Coppa Italia, si concentra sul campionato. Massimiliano Allegri adotta la politica del "squadra che vince non si cambia", salvo "qualche virus che sta girando". L'unica preoccupazione espressa dal tecnico è stata per Chiesa, che ha avuto un lieve acciacco durante la settimana. Ora recuperato, Federico giocherà accanto a Vlahovic in attacco. A parte Szczesny al posto di Perin in porta, il resto della formazione rimane invariato rispetto alla partita contro la Lazio. Alex Sandro potrebbe rientrare al posto di Gatti in difesa. A centrocampo nessuna novità, con Locatelli, McKennie e Rabiot confermati. Sulle fasce, Cambiaso a destra e Kostic a sinistra sembrano essere le scelte principali, anche se Iling-Junior potrebbe sorprendere. Lo riporta il Corriere dello Sport.