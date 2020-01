Matthijs de Ligt e Juan Cuadrado sono gli unici due diffidati della Juventus per il match di campionato contro la Fiorentina. In caso di cartellino giallo contro il viola (partita in programma domenica alle 12.30) salterebbero la sfida successiva in casa del Verona. Attenzione doppia per due giocatori che coprono ruoli delicati nella squadra di Sarri. Il tecnico bianconero deve fare a meno degli infortunati Chiellini e Demiral in mezzo alla difesa ed ha la coperta corta sugli esterni difensivi.