Una serata sciagurata si arricchisce di un’altra nota stonata: sotto per 3-0 in casa contro la Fiorentina, la Juventus è costretta a vedere un De Ligt uscire dolorante dal campo. Come riporta Sky Sport, il difensore olandese ha riportato un problema alla coscia sinistra, che gli ha impedito di concludere la partita contro la squadra di Prandelli. L’ex Ajax ha abbandonato il campo di gioco all’88’, al suo posto Frabotta. Altra tegola per la Juve, tormentata da tempo da problemi fisici in difesa.