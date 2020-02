Juv-Fiorentina si gioca oggi (domenica 2 febbraio) alle ore 12.30 all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri favoriti per la sfida odierna anche se per i viola ed i suoi tifosi questa sfida ha sempre un sapore particolare. Le motivazioni non mancheranno né da una parte né dall'altra. ​La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN 1 e disponibile quindi in streaming sulla piattaforma digitale. Inoltre, potrete seguire la diretta testuale della gara proprio qui su IlBianconero.com che dopo l'incontro approfondirà tutti i temi di giornata con interviste, pagelle e analisi sul match.