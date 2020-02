Your browser does not support iframes.

Dai mezzi sorrisi di Sarri all'ultimo SIU di Ronaldo. La Juve riparte dalla sfida alla Fiorentina, in uno Stadium quasi pieno - circa 40mila persone accorse all'ora di pranzo all'impianto torinese - e in un clima di totale, bella e pacifica festa. Una vittoria importante, soprattutto per la classifica, ma anche per il tecnico toscano: dopo le critiche seguite alla disfatta di Napoli, quanto accaduto all'Allianz ha tutti i segni di una risposta concreta. Ne aveva bisogno, questa squadra. Che lancia un'ulteriore sfida al campionato: oggi in campo Lazio e Inter, alla ricerca di punti che possano continuare ad animare la Serie A.



