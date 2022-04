4







C'è Juve-Fiorentina. E gli osservati speciali non mancano mai. Perché dell'asse Torino-Firenze si parla sempre sul mercato. Resta caldo, a tratti diventa incandescente. Se quello di Dusan Vlahovic rimarrà un colpo forse irripetibile, almeno altre due situazioni potranno delinearsi nei prossimi mesi. Andando ad allungare una lista di colpi messi a segno dalla Juve andando a pescare nella squadra viola: regali pochi, anzi nessuno. Tutti giocatori pagati profumatamente, nonostante sia rimasto nell'aria quel clima di tensione e contestazione nei confronti di chi ha lasciato Firenze per vestirsi di bianconero. Sono 10 complessivamente i giocatori passati dalla Fiorentina alla Juve: anzi, tecnicamente 9 (compreso quel Fabrizio Miccoli prima ceduto in comproprietà e poi vinto alle buste per una manciata di migliaia di euro), che diventeranno 10 solo a fine stagione. Allo stato attuale, infatti, Federico Chiesa è ancora un calciatore di proprietà del club viola, che verrà riscattato in ogni caso al termine della stagione dalla Juve, pure se non dovesse scattare l'obbligo con la qualificazione in Champions. Occhio poi al mercato estivo, perché la lista potrebbe pure allungarsi: c'è anche Nikola Milenkovic tra gli obiettivi bianconeri, non una primissima scelta ma un jolly difensivo tenuto in seria considerazione soprattuto nel caso in cui venisse confermata la valutazione da 15 milioni concordata dall'entourage del serbo in sede di ultimo rinnovo di contratto la scorsa estate. 10, quasi 11, potrebbero diventare 12: scopri tutti i colpi messi sull'asse Juve-Fiorentina in gallery