Nel corso della sua conferenza stampa, Andrea Pirlo ha posto l’attenzione su due giocatori in particolari della Fiorentina, che domani sera sarà attesa allo Stadium, ovvero Vlahovic e Ribery. Le due punte di diamante del reparto offensivo orfano di Patrick Cutrone, non convocato per la gara contro la Juventus. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’ex Milan e Wolverhampton non rientra nella lista dei convocati di Prandelli a causa di una lombalgia che lo costringerà a terminare il 2020 anzitempo.