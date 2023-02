Non solo Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. C'è anche Juantra gli ex di, il match che vivrà un nuovo capitolo domani all'Allianz Stadium. L'ultimo precedente tra le due squadre è stato deciso proprio da un'invenzione del colombiano all'ultimo respiro della gara. Per lui, come si legge sul sito ufficiale del club, non è una novità applicare la legge dell'ex: aveva già segnato nel primo confronto da bianconero con la Viola, nel 2015-16.