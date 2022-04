15







di Marcello Chirico

Finale conquistata, grazie a una vittoria "in stile Allegri". E ora la testa è già all'Inter, a un altro derby d'Italia che ancora una volta, dopo la Supercoppa, vale un trofeo e che può riscattare un'intera annata. Juve-Fiorentina ha lasciato buone sensazioni alla squadra di Massimiliano Allegri, in attesa degli ultimi appuntamenti stagionali.

Nel video di seguito, l'analisi della partita di questa sera a cura di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com. Che per la finale di Coppa Italia esprime anche un auspicio particolare...